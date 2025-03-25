Подмосковные строители начали строить легендарный лагерь «Орленок» в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области начал масштабную реконструкцию зданий на территории бывшего детского досугово-оздоровительного лагеря «Орлёнок». Строительный контроль на объекте осуществляют эксперты Управления технического надзора капитального ремонта МО. По проекту на этом месте будет буквально с нуля возведено воспитательное учреждение военно-спортивной направленности лагерного типа «Воин», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Комплекс зданий оздоровительного лагеря 1950-х годов постройки начал приходить в запустение еще в 1990-х. В середине нулевых территория превратилась в зону отчуждения, а в 2007 году учреждение и вовсе прекратило свое существование. В 2014 году в корпусах, где когда-то отдыхали дети, дислоцировались украинские военные, которые окончательно разрушили постройки.

В конце 2024 года территория «Орленка» была выбрана для создания центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Работы начались в январе текущего года.

Специалистами уже выполнены следующие работы:

расчистку 15 гектаров территории;

демонтаж заброшенных зданий.

Сейчас проводится укладка бетонных площадок под будущие корпуса лагеря и спортивные площадки, очистка сохранившихся зданий для последующего капитального ремонта.

Завершение работ запланировано на 4 квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.