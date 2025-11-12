Подмосковные специалисты завершили работы по восстановлению жилого дома в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершился масштабный этап капитального ремонта многоквартирного жилого дома. Девятиэтажка, в которой были обновлены все ключевые системы, теперь радует жителей современным и комфортным обликом, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Каждый этап работ находился на строгом контроле экспертов управления технического надзора капитального ремонта. Специалисты обеспечивали высокое качество строительных материалов и соблюдение всех технологических норм.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Специалисты не просто обновили фасад, но и провели полную модернизацию здания. Новые пластиковые окна и двери, обновленные системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения — все это теперь соответствует самым современным стандартам качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.