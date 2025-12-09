Подмосковные специалисты завершили работы по восстановлению МКД в Мариуполе

На улице Киевской в микрорайоне «Восточный» завершается восстановление девятиэтажного дома. Изначально здание числилось под снос, однако детальное обследование позволило принять решение о его полной реконструкции, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Работы начались в начале 2023 года. Каждый этап восстановления контролировали эксперты Управления технического надзора капитального ремонта. Они совершили более 120 выездов, в ходе которых проверяли качество материалов и проводимых работ.

В ходе восстановления строителями выполнены:

демонтаж стен и плит перекрытия (до третьего этажа в одном подъезде и до шестого — в другом);

армирование и заливка бетоном новых конструктивных элементов;

кирпичная кладка перегородок;

монтаж окон и дверей;

утепление и окраска фасада;

ремонт мест общего пользования;

восстановление внутренних инженерных систем: водоснабжения, отопления, электричества.

Работы были технически сложными из-за плотной застройки района, однако строители под надзором экспертов УТНКР справились со всеми поставленными задачами.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

На пике ремонтно-восстановительных работ было задействовано более 100 специалистов и 8 единиц техники.

Следующий этап работ — ремонт «под ключ» в 25 квартирах, попавших в программу администрации города. И его также будут отслеживать специалисты стройконтроля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.