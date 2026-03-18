Подмосковные специалисты завершают восстановление школы № 24 в Мариуполе

Здание получило серьезные повреждения из‑за многочисленных динамических воздействий. К настоящему времени завершены основные общестроительные работы: заменены оконные и дверные блоки, выполнена внутренняя отделка мест общего пользования, обновлены системы водоснабжения и водоотведения.

Контроль за восстановлением обеспечивают специалисты из Подмосковья. Они выезжают на объект, оценивают текущее состояние работ, проверяют качество строительных материалов и соблюдение сроков.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — сказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Сейчас специалисты сосредоточены на модернизации внутренних инженерных систем. В здании меняют отопление, монтируют новые сети электроснабжения и современные системы вентиляции. Параллельно ведется благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.