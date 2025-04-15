Подмосковные специалисты завершают восстановление детского сада в Мариуполе
Фото - © Источник: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Ильичевском районе Мариуполя подходит к завершению восстановление детского сада. За время ремонта строителями проведен полный комплекс работ, чтобы не просто восстановить здание, а сделать его современным, уютным и полностью соответствующим требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Специалисты выполнили работы по:
- замене окон, утеплению и покраске фасада;
- замене кровельного покрытия;
- ремонту групп, кабинетов, пищеблока;
- замене инженерных сетей;
- обновлению дворовой территории;
- оборудованию прогулочных участков с теневыми навесами;
- монтажу современного игрового и спортивного оборудования;
- установке видеокамер для безопасности детей.
В детском саду будут воспитываться порядка 100 юных мариупольцев. Для них созданы все условия комфортного пребывания.
Эксперты подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области управления технического надзора капитального ремонта тщательно контролируют соблюдение всех технологических норм и стандартов с самого начала ремонтных работ, что гарантирует высокий уровень их качества.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.