Подмосковные специалисты завершают восстановление детского сада в Мариуполе

В Ильичевском районе Мариуполя подходит к завершению восстановление детского сада. За время ремонта строителями проведен полный комплекс работ, чтобы не просто восстановить здание, а сделать его современным, уютным и полностью соответствующим требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Специалисты выполнили работы по:

замене окон, утеплению и покраске фасада;

замене кровельного покрытия;

ремонту групп, кабинетов, пищеблока;

замене инженерных сетей;

обновлению дворовой территории;

оборудованию прогулочных участков с теневыми навесами;

монтажу современного игрового и спортивного оборудования;

установке видеокамер для безопасности детей.

В детском саду будут воспитываться порядка 100 юных мариупольцев. Для них созданы все условия комфортного пребывания.

Эксперты подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области управления технического надзора капитального ремонта тщательно контролируют соблюдение всех технологических норм и стандартов с самого начала ремонтных работ, что гарантирует высокий уровень их качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.