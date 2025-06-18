Подмосковные специалисты завершают восстанавливать многоквартирный дом в Мариуполе
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Специалисты фонда капитального ремонта Московской области, подведомственного министерству ЖКХ Московской области, завершают ремонт пятиэтажного жилого дома в Приморском районе Мариуполя. Здание пострадало от прямого попадания снаряда и осколочных повреждений, сообщает пресс-служба ведомства.
Контроль восстановительно-ремонтных работ проводят эксперты управления технического надзора капитального ремонта.
Строителями проведены следующие виды работ:
- полная заменена системы горячего и холодного водоснабжения;
- замена центрального отопления, канализации и электроснабжения;
- ремонт кровли;
- обновление фасада;
- установка современных пластиковых окон и дверей;
- отделочные работы в местах общего пользования.
В настоящее время на объекте подмосковные эксперты стройконтроля осуществляют проверку долговечности материалов, точное соблюдение проектной документации и соответствие каждого этапа работ техническим нормам.
Уже скоро дом снова станет уютным и надежным — а это значит, что семьи смогут вернуться в свои обновленные квартиры.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.