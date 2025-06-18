Подмосковные специалисты завершают восстанавливать многоквартирный дом в Мариуполе

Специалисты фонда капитального ремонта Московской области, подведомственного министерству ЖКХ Московской области, завершают ремонт пятиэтажного жилого дома в Приморском районе Мариуполя. Здание пострадало от прямого попадания снаряда и осколочных повреждений, сообщает пресс-служба ведомства.

Контроль восстановительно-ремонтных работ проводят эксперты управления технического надзора капитального ремонта.

Строителями проведены следующие виды работ:

полная заменена системы горячего и холодного водоснабжения;

замена центрального отопления, канализации и электроснабжения;

ремонт кровли;

обновление фасада;

установка современных пластиковых окон и дверей;

отделочные работы в местах общего пользования.

В настоящее время на объекте подмосковные эксперты стройконтроля осуществляют проверку долговечности материалов, точное соблюдение проектной документации и соответствие каждого этапа работ техническим нормам.

Уже скоро дом снова станет уютным и надежным — а это значит, что семьи смогут вернуться в свои обновленные квартиры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.