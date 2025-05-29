Подмосковные специалисты завершают ремонтно-восстановительные работы дома в Мариуполе

сегодня в 13:04

Строители из Московской области провели комплексный ремонт многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Специалисты вернули зданию прежний облик и значительно улучшили его инфраструктуру после разрушения снарядом, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В результате попадания снаряда здание получило повреждения в районе 3-го подъезда — пострадали 4 квартиры. Были разрушены конструкции 9-го этажа, лифтовая шахта и частично перекрытия.

В ходе восстановления специалисты заменили кровельное покрытие, демонтировали разрушенные плиты, перекрытия и стеновые панели, восстановили лифтовую шахту, провели работы по заливке монолитных конструкций, отремонтировали места общего пользования, восстановили инженерные сети, утеплили технические этажи, частично заменили остекление в квартирах, где окна были разрушены.

Несмотря на серьезные повреждения от крупнокалиберных снарядов, разрушения оказались исправимыми, и работы прошли без значительных трудностей.

Теперь дом полностью готов к заселению, а его жители смогут вернуться в комфортные и безопасные условия.

Контроль восстановительно-ремонтных работ многоквартирных домов Мариуполя обеспечивают эксперты подведомственного министерству ЖКХ Московской области Управления технического надзора капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.