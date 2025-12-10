Подмосковные специалисты восстанавливают жилой дом в Мариуполе

Под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья продолжается восстановление двенадцатиэтажного жилого дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Строительная готовность составляет 90%. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Специалисты завершили восстановление несущих конструкций, ремонт кровли, замену систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения, а также установили новые дверные блоки.

В настоящее время на объекте ведутся следующие работы:

фасадные работы;

монтаж новых пластиковых окон;

обновление лифтового оборудования;

обновление системы центрального отопления;

внутренняя отделка мест общего пользования.

Строительный контроль на каждом этапе строительства позволяет не только своевременно оценивать текущее качество работ, но и оперативно вносить необходимые коррективы. Это гарантирует, что итоговый результат точно соответствует утвержденному проекту и установленным нормам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.