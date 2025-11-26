Подмосковные специалисты восстанавливают жилой дом в Мариуполе

В Мариуполе полным ходом идет комплексное преображение многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе. За последние месяцы специалисты провели масштабные работы, чтобы сделать жизнь жителей комфортнее и современнее, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Уже полностью завершено обновление конструктивных элементов здания, кровли и фасада. На смену старым окнам пришли современные стеклопакеты, а в подъездах выполнили качественную отделку. Все инженерные коммуникации в доме были заменены на новые.

Сейчас на объекте особенно оживленно: ведется монтаж современных лифтов. Это станет одним из ключевых улучшений, которое оценят все жители, особенно семьи с маленькими детьми и люди старшего поколения.

Каждый этап работ находится на строгом контроле управления технического надзора капитального ремонта. Такой подход обеспечивает высокое качество и соответствие всем стандартам, что в результате позволит жителям получить по-настоящему уютное и безопасное жилье.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В скором времени дом встретит жителей обновленными квартирами, красивыми общественными пространствами и удобными лифтами, создавая новую, комфортную среду для жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.