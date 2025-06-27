Подмосковные специалисты восстанавливают жилой дом в Мариуполе

В трехэтажный дом по улице Санаторной во время боевых действий попал снаряд. Частично разрушилась стена, а также входная группа одного из подъездов и цоколь. Специалисты, проводившие техобследование, оценили техническое состояние конструкций наружной стены в местах динамического воздействия как аварийное. Повреждения и деформации конструкции свидетельствует об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Из-за деформации грунта по внешним стенам пошли трещины. Дом даже был опоясан металлическими тяжами, которые уже не выполняли свои функции.

Подрядные организации фонда капитального ремонта усилили стены, отремонтировали фундамент и отмостку, восстановили кирпичную кладку. Заменили потрескавшиеся от времени деревянные окна и двери. Обновили балконы. Обновили фасад и утеплили его.

Кровля была в аварийном состоянии, чердачные перекрытия частично обрушились. Строители демонтировали протекающую крышу и построили новую с использованием современных материалов. Прочистили вентшахты.

В доме три подъезда — их привели в порядок, в местах общего пользования сделали внутреннюю отделку. Специалисты также заменили все коммуникации с установкой современного оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей – помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них – многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.