Подмосковные специалисты восстанавливают студенческое общежитие в Мариуполе

Фондом капитального ремонта Московской области активно ведутся работы по восстановлению общежития Мариупольского государственного университета им. А. И. Куинджи на проспекте Строителей в Мариуполе. Контроль за качеством и ходом ремонта осуществляют эксперты ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Специалисты уже выполнили следующие работы:

отремонтировали кровлю и восстановили поврежденные конструкции;

полностью заменили окна;

привели в рабочее состояние системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и канализации.

В текущий момент строители производят электромонтажные работы, заменяют дверные блоки и завершают внутреннюю отделку помещений.

На стене общежития изображен Герой Российской Федерации Алексей Афанасьев, участник СВО. В январе 2023 года он, в составе спецназа прикрывая отход морских пехотинцев, получил тяжелые ранения, но продолжал бой. Его фронтовые товарищи под огнем вынесли его с поля боя. Алексей перенес восемь операций, правую ногу пришлось ампутировать. За проявленное мужество младшему лейтенанту Афанасьеву было присвоено звание Героя России. Медаль «Золотая звезда» ему вручил лично президент Владимир Путин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.