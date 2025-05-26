Подмосковные специалисты восстанавливают школу в Мариуполе

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В школе № 17 на Правом берегу уже завершены демонтажные работы. Подмосковные строители приступили к восстановлению поврежденного конструктива здания с усилением уцелевших несущих элементов, строительством разрушенных стен, а также укреплением фундамента. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Работы выполняет фонд капитального ремонта Подмосковья, подведомственный Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Объем выполняемых ремонтно-восстановительных работ на объекте превышает 14 тысяч кубических метров.

Здание школы относится к довоенной постройке, неоднократно подвергалось разрушению во время Великой Отечественной войны.

При проведении восстановительных работ будет учитываться исторический облик школы для сохранения уникальных элементов на фасаде здания.

Восстановление объекта проводится по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.