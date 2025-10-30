Подмосковные специалисты восстанавливают пятиэтажный жилой дом в Мариуполе

Под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья ведутся работы по восстановлению многоквартирного жилого дома в Центральном районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе восстановительных мероприятий строители:

восстановили конструктив здания;

отремонтировали фасад;

установили новые окна и двери;

заменили системы центрального отопления;

заменили системы холодного и горячего водоснабжения;

обновили систему канализации;

обновили места общего пользования.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

На сегодняшний день строительная бригада занимается выполнением кровельных работ.

Контроль за восстановлением обеспечивают подмосковные эксперты стройконтроля, выезжая на объекты для оценки текущего состояния работ, проверки качества строительных материалов и соблюдения поставленных сроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.