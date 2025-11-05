Подмосковные специалисты восстанавливают многоквартирный дом в Мариуполе

В Мариуполе продолжаются ремонтно-восстановительные работы одного из многоквартирных домов. На сегодняшний день строительная готовность объекта уже превышает 50%, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ежедневно на объекте трудятся более 20 строителей и специалистов, которые одновременно ведут работы по нескольким направлениям. В настоящее время:

восстанавливаются конструктивные элементы здания, ремонтируется кровля и фасад;

устанавливаются новые современные пластиковые окна;

полностью обновляются инженерные системы: центральное отопление, водоснабжение, водоотведение и электроснабжение;

ведутся внутренние отделочные работы в местах общего пользования.

Контроль за ходом всех работ обеспечивают эксперты управления технического надзора капитального ремонта. Специалисты в регулярном режиме следят за динамикой, соблюдением технологий и качеством применяемых материалов.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Участие в развитии инфраструктуры новых регионов является важным направлением деятельности. Специалисты управления проводят обследование объектов и сопровождают все этапы работ на самых значимых объектах, обеспечивая их скорейшее введение в эксплуатацию и комфорт для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.