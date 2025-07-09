Подмосковные специалисты восстанавливают квартиры для жителей Мариуполя
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжаются восстановительные работы в одном из десятиэтажных жилых домов, пострадавших в результате боевых действий. Особое внимание на данном этапе уделяется качеству внутренней отделки и приемке восстановленных квартир, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Дом получил значительные повреждения: пострадали фасад и несущие конструкции, были нарушены системы инженерных коммуникаций. Сегодня объект возвращается к полноценной жизни благодаря слаженной работе строителей и регулярному
строительному контролю.
Ранее на объекте были завершены восстановительные работы конструктивных элементов, фасада, кровли и мест общего пользования.
В работе находятся 11 квартир.
В настоящее время осуществляются мероприятия по:
- замене инженерных сетей;
- установке сантехнических приборов;
- отделке помещений.
Каждая квартира проходит поэтапную приемку со стороны технического надзора.
Многоступенчатая система контроля позволяет гарантировать не только соответствие строительным нормам, но и комфорт будущих жильцов.
Контроль восстановительно-ремонтных работ многоквартирных домов Мариуполя обеспечивают эксперты подведомственного министерству ЖКХ Московской области управления технического надзора капитального ремонта.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.