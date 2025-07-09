Подмосковные специалисты восстанавливают квартиры для жителей Мариуполя

В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжаются восстановительные работы в одном из десятиэтажных жилых домов, пострадавших в результате боевых действий. Особое внимание на данном этапе уделяется качеству внутренней отделки и приемке восстановленных квартир, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Дом получил значительные повреждения: пострадали фасад и несущие конструкции, были нарушены системы инженерных коммуникаций. Сегодня объект возвращается к полноценной жизни благодаря слаженной работе строителей и регулярному

строительному контролю.

Ранее на объекте были завершены восстановительные работы конструктивных элементов, фасада, кровли и мест общего пользования.

В работе находятся 11 квартир.

В настоящее время осуществляются мероприятия по:

замене инженерных сетей;

установке сантехнических приборов;

отделке помещений.

Каждая квартира проходит поэтапную приемку со стороны технического надзора.

Многоступенчатая система контроля позволяет гарантировать не только соответствие строительным нормам, но и комфорт будущих жильцов.

Контроль восстановительно-ремонтных работ многоквартирных домов Мариуполя обеспечивают эксперты подведомственного министерству ЖКХ Московской области управления технического надзора капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.