Подмосковные специалисты восстанавливают дом в Мариуполе

сегодня в 15:13

Специалисты из Московской области продолжают восстановление девятиэтажного жилого дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Работы ведутся под контролем региональных экспертов технического надзора, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Строители полностью восстановили несущую способность здания: конструктивные элементы усилены и отремонтированы. В подъездах завершены отделочные работы, обновлены места общего пользования.

Сейчас основные усилия сосредоточены на фасаде и кровле. Идет монтаж новых оконных блоков, обновляется кровельное покрытие, проводится замена системы центрального отопления. Ранее в доме полностью заменили системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и обновили электропроводку.

Все этапы контролируют эксперты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству. Работы выполняет подрядная организация под руководством фонда капитального ремонта Московской области.

«Работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. В сложных условиях, в которых им пришлось трудиться, проявленные качества вызывают искреннее восхищение», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Восстановление дома — часть масштабной работы, которую специалисты из Подмосковья ведут на новых территориях с осени 2022 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.