Подмосковные специалисты реконструируют пожарное депо в одном из поселков Запорожья

Фонд капитального ремонта Московской области проводит работы по реконструкции пожарного депо МЧС в поселке Кирилловка Запорожской области. Специалисты уже провели демонтаж старых конструкций и усилили фундамент, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В настоящее время проводится строительство ленточного фундамента помещений для отдыха, монтаж кровли зданий и замена внутренних инженерных коммуникаций. Для размещения крупногабаритных пожарных машин строители внесли качественные изменения в конструктив здания, увеличив высоту въездных ворот.

Восстановительные работы послужат основой создания современной инфраструктуры для более быстрой и слаженной работы пожарных.

Общий объем ремонтных работ составит 820 кв. м.

Координацию проекта осуществляет Минстрой России, МЧС России и министерство ЖКХ Московской области. Контроль и качество контролируют эксперты ГБУ МО «УТНКР».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.