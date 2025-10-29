Подмосковные специалисты провели техническое обследование детсада в Мариуполе

В Мариуполе на проспекте Строителей специалистами управления технического надзора капитального ремонта Московской области проведено техническое обследование здания детского сада, построенного в 1960 году. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе работ было проведено обследование конструкций и систем здания:

несущие конструкции: оценено состояние стен, фундамента и межэтажных перекрытий;

кровля и фасад: зафиксированы разрушения, вызванные прямыми попаданиями и взрывными волнами;

внутренние коммуникации.

Каждая трещина, каждое смещение конструкций были замерены и зафиксированы. Это кропотливая, но крайне важная работа, которая является основой для принятия дальнейших решений.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что работа экспертов с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. Он подчеркнул, что аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России.

По результатам проведенного обследования разрабатывается техническое заключение. В нем будут отражены:

выводы о текущем состоянии конструкций;

оценка степени повреждений и категории технического состояния здания.

Сейчас на объекте идут ремонтно-восстановительные работы специалистами фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.