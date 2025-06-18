Подмосковные специалисты продолжают восстановление жилого дома в Мариуполе
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Специалисты фонда капитального ремонта Московской области продолжают работы по восстановлению десятиэтажного жилого дома в Мариуполе, поврежденного в результате обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Здание получило значительные повреждения: разрушения стен, частичное обрушение конструктивных элементов, а также повреждение инженерных коммуникаций.
Контроль восстановительно-ремонтных работ проводят эксперты Управления технического надзора капитального ремонта.
Строителями выполнены следующие виды работ:
- восстановление и усиление несущих конструкций;
- реставрация фасада.
В настоящее время ведется полная замена внутренних инженерных систем, включая водоснабжение, отопление, канализацию и электроснабжение. Одновременно проводится внутренняя отделка общедомовых помещений, также завершается ремонт кровли, установка новых окон и дверей.
Специалисты технадзора уделяют особое внимание соблюдению проектных решений, качеству строительных материалов и технологий, а также безопасности на всех этапах работ. Процесс восстановления находится под постоянным контролем для обеспечения высоких стандартов.
По окончании восстановления семьи вновь вернутся в свои обновленные квартиры и обретут тепло и комфорт родного дома.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.