Подмосковные специалисты продолжают восстановление жилого дома в Мариуполе

сегодня в 19:07

Специалисты фонда капитального ремонта Московской области продолжают работы по восстановлению десятиэтажного жилого дома в Мариуполе, поврежденного в результате обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Здание получило значительные повреждения: разрушения стен, частичное обрушение конструктивных элементов, а также повреждение инженерных коммуникаций.

Контроль восстановительно-ремонтных работ проводят эксперты Управления технического надзора капитального ремонта.

Строителями выполнены следующие виды работ:

восстановление и усиление несущих конструкций;

реставрация фасада.

В настоящее время ведется полная замена внутренних инженерных систем, включая водоснабжение, отопление, канализацию и электроснабжение. Одновременно проводится внутренняя отделка общедомовых помещений, также завершается ремонт кровли, установка новых окон и дверей.

Специалисты технадзора уделяют особое внимание соблюдению проектных решений, качеству строительных материалов и технологий, а также безопасности на всех этапах работ. Процесс восстановления находится под постоянным контролем для обеспечения высоких стандартов.

По окончании восстановления семьи вновь вернутся в свои обновленные квартиры и обретут тепло и комфорт родного дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.