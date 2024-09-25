Подмосковные специалисты продолжают восстановительные работы школы в Мариуполе

Специалисты из Московской области продолжают активные ремонтно-восстановительные работы здания общеобразовательной школы № 40 в Левобережном районе Мариуполя. Учебное заведение, построенное в 1936 году, значительно пострадало в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На данный момент, под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и с привлечением специалистов ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой», проведено масштабное восстановление конструктивных элементов здания. Строители ремонтируют фасад и кровлю, проводят замену систем горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления, канализации, электроснабжения, Также ведутся работы по установке новых пластиковых окон и внутренней отделке мест общего пользования.

«Восстановление таких значимых социальных объектов является приоритетной задачей для нас. Более полутысячи детей смогут продолжить обучение в обновленной школе и это еще один уверенный шаг на пути к возрождению Мариуполя», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.