Подмосковные специалисты приступили к восстановлению многоэтажки в Мариуполе

Специалисты из Московской области приступили к восстановительным работам десятиэтажного жилого здания на улице Бахчиванджи в городе Мариуполь. Строительный контроль на объекте осуществляют эксперты ГБУ МО «УТНКР». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Дом 2011 года постройки серьезно пострадал во время боевых действий и был включен в список 170 «сложных» объектов, переданных на восстановление в 2024 году.

По результатам технического обследования, состояние некоторых конструкций было признано аварийным: разрушены лоджии и окна, коммуникации требуют полной замены, а подъезды — капитального ремонта.

Строители фонда капитального ремонта Московской области уже устранили повреждения несущих конструкций и кровли. На текущий момент специалисты осуществляют замену окон и лоджий, а также ремонтируют плиты перекрытий цокольного этажа. По завершении этих этапов начнутся внутренние восстановительные и отделочные работы, а затем — отделка фасадов и благоустройство прилегающей территории.

Фонд капитального ремонта МО, является организацией, подведомственной министерству ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.