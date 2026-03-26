Подмосковные специалисты модернизируют телецентр в Донецке

Специалисты из Подмосковья продолжают модернизацию областного радиотелевизионного передающего центра в Донецке, построенного в 1956 году. Работы начались осенью 2024 года и направлены на восстановление информационной инфраструктуры и переход на современные стандарты вещания, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Обновление затрагивает ключевые элементы телецентра. Специалисты очистили, отремонтировали и обработали антикоррозийным составом металлоконструкции антенно-мачтового оборудования высотой 192 метра.

Также демонтировано старое административно-бытовое здание и построено новое — с современными конструктивными решениями. В нем установлены оконные блоки, выполнена внутренняя отделка, продолжается устройство инженерных сетей, ведется доработка фасада и кровли. Кроме того, на новом фундаменте смонтирована комплектная трансформаторная подстанция.

Работы проводит фонд капитального ремонта Московской области. Строительный контроль осуществляют эксперты подведомственного министерству ЖКХ Подмосковья управления технического надзора капитального ремонта. За время реализации проекта специалисты управления более 40 раз выезжали на объект для проверки качества работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.