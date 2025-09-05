Подмосковные мастера обновили лифтовое оборудование в МКД Мариуполя

сегодня в 20:57

В одном из домов по бульвару Шевченко в Мариуполе завершен монтаж современных лифтов. Уже скоро жители смогут пользоваться ими ежедневно — быстро, удобно и без перебоев, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Современное оборудование соответствует всем требованиям безопасности и доступности: предусмотрены механическая и электронная системы защиты, кнопки с шрифтом Брайля, зеркала и поручни. Кабины выполнены с антивандальным покрытием, а управление максимально простое и понятное.

Замена проводится в рамках масштабной программы по обновлению лифтового хозяйства Мариуполя. Всего до конца года планируется установить 779 новых лифтов в 276 домах.

Работы проходят под контролем специалистов Департамента капитального строительства и при непосредственном участии экспертов Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.