Подмосковные гранты помогли привлечь в регион более 18 тыс новых ИТ-специалистов

Московская область летом 2022 года запустила программу поддержки высокотехнологичного бизнеса: гранты при приеме на работу новых ИТ-специалистов. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«В рамках этой инициативы заключили уже 64 соглашения о выдаче грантов, что позволило привлечь в регион более 18 тыс. айтишников, из которых за этот год — свыше 6 тысяч. На старте программы в нашем регионе трудились около 28 тысяч специалистов в сфере информационных технологий, а спустя почти три года численность работников отрасли выросла на 66%», — рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Претендовать на получение ИТ-гранта могут аккредитованные в Минцифры России высокотехнологичные предприятия или компании-производители компьютерной техники. Деньги выделят, если в штат принято 5 и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тысяч рублей. При этом организация должна быть зарегистрирована на территории Подмосковья, иметь долю доходов от деятельности в сфере информационных технологий более 30% и вести деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19.

Сумма грантов зависит от квалификации специалистов и уровня их заработной платы. Потратить деньги можно на оплату труда новых сотрудников или на приобретение необходимого оборудования для их работы.

Ознакомиться с подробными условиями получения гранта и порядком рассмотрения заявок можно на странице услуги на региональном портале.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.