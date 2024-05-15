Подмосковные энергетики подключили к сетям семь школ с начала года

Специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года в Подмосковье подключили к электрическим сетям семь школ, обеспечив им суммарную трансформаторную мощность в объеме 2,3 МВт. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В рамках исполнения обязательств компании по договорам технологического присоединения «Мособлэнерго» обеспечило первичное подключение для новых зданий школ и увеличение мощности электроснабжения учреждений образования, в которых проводилась реконструкция, капитальный ремонт или было завершено строительство учебных помещений. Для выполнения требований современного образовательного процесса в школах Подмосковья энергетики установили в подстанциях новые, более мощные трансформаторы, а также проложили дополнительные кабельные линии, что позволит обеспечить школам вторую категорию надежности электроснабжения.

Техприсоединение объектов образования находилось на особом контроле Министерства энергетики Московской области. К сетям подключены: школа в с. Красный Путь г. о. Домодедово, образовательный центр «Багратион» в г. Одинцово, Власовская школа в с. Строкино Раменского г. о., школа-интернат в мкр. Сходня г. о. Химки, школа им. В. В. Дагаева в Лосино-Петровском, одинцовская гимназия № 7 и новая школа в Немчиновке.

«Мособлэнерго» уделяет особое внимание вопросам технологического присоединения социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

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«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.