Подмосковная аварийная служба поставила на контроль 569 инцидентов за неделю

В Подмосковье за минувшую неделю ГКУ МО «МОС АВС» зафиксировано снижение количества технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения на 21%. Всего на контроль аварийно-восстановительной службы было поставлено 569 инцидентов. Об этом сообщает пресс-служба Мин ЖКХ Подмосковья.

Динамика по направлениям:

Горячее водоснабжение: 150 случаев (на предыдущей неделе — 142);

Теплоснабжение: 172 сбоя (на предыдущей неделе — 250);

Электроснабжение: 156 инцидентов (на прошлой неделе — 210);

Холодное водоснабжение: 89 случаев (на прошлой неделе технологических сбоев не было).

Водоотведение: 0 случаев (на предыдущей неделе — 117).

Оперативные группы осуществили 47 выездов в муниципальные образования региона, рабочие бригады — 33 выезда. Также проведено 34 мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррору. Всего с начала 2024 года специалистами ГКУ МО «МОС АВС» проведено 7 422 выезда в муниципалитеты. Из них 1 480 раз на объекты выезжали рабочие бригады, а 5 942 — оперативные группы.

«Снижение числа технологических сбоев в Подмосковье — это результат совместной работы сотрудников ответственных служб. Специалисты МОС АВС не только оперативно реагируют на аварийные ситуации, но и предотвращают их во время профилактических мероприятий. Мы продолжаем стремиться к повышению качества услуг для жителей региона», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.