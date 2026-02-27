Подмосковье установило рекорд по потреблению газа в 2026 году

Потребление природного газа в Подмосковье в январе и феврале 2026 года достигло 5 млрд кубометров и стало рекордным за всю историю наблюдений. Рост связан с холодной зимой и развитием газовой инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

За первые два месяца 2026 года в регионе потребили 5 млрд кубометров газа. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года, когда объем составил 4,13 млрд кубометров. По данным ведомства, инфраструктура отработала в условиях пиковых нагрузок без сбоев.

Основной объем пришелся на теплоснабжающие котельные — 2,2 млрд кубометров. Население использовало 1,5 млрд кубометров, промышленные предприятия — 1,1 млрд, котельные коммунально-бытовых предприятий — 0,2 млрд. Рост потребления среди жителей связан с реализацией программы социальной газификации, благодаря которой с 2021 года подключено более 91 тыс. домов, где проживают около 250 тыс. человек.

«Ежегодно мы подключаем к газу около 600 новых коммерческих объектов, включая около 80 котельных. Это создает фундамент для развития экономики региона», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В числе крупнейших новых потребителей газа — агропромышленный комплекс ООО ТК «Подмосковье» с годовым объемом около 70 млн кубометров, ООО «Луховицкие овощи» — более 30 млн кубометров и ООО «ТСК Мосэнерго» — около 10 млн кубометров.

Сейчас протяженность газораспределительных сетей в регионе составляет 66 234 км. Газ используют более 3 млн абонентов и 17,5 тыс. промышленных объектов. Догазификация проводится в 3 204 ранее газифицированных населенных пунктах, ежегодно к сетям подключают около 50 тыс. жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.