Подмосковье реализует программу по замене лифтового оборудования в Мариуполе

Срок эксплуатации Мариупольских лифтов подходит к концу. Многие конструкции повреждены и требуют восстановления.В данный момент началась замена первых 195 лифтов, и к каждому из них необходим индивидуальный подход, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Работы идут по графику: на замену одного лифта уходит около 60 дней. Монтажники демонтируют старые кабины, очищают шахты, проверяют состояние машинных помещений, а затем устанавливают современное оборудование.

Преимущества новых лифтов:

энергоэффективные частотные преобразователи, которые снижают расход электроэнергии на 20-30%;

безредукторные приводы для плавного и тихого хода;

современная система безопасности с фотоэлементами и «ловителями»;

для маломобильных жителей — поручни, кнопки со шрифтом Брайля;

зеркало, светодиодное освещение, электронное табло в кабине и на первом этаже для комфорта пассажиров.

Контроль за качеством установки ведут специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев

Эксперты выезжают на каждый адрес не реже двух раз в неделю — с самого начала демонтажа до тестового запуска. Проверяются все этапы:

геометрия шахты;

параллельность направляющих;

точность сборки и настройка лебедки;

корректность работы кнопок вызова;

точность остановок кабины;

освещение в лифте и шахте.

Программа по обновлению лифтового оборудования продлится до 2032 года. За это время планируется заменить все 2, 5 тысячи лифтов в Мариуполе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.