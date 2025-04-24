Подмосковье продолжает восстанавливать разрушенный дом в Макеевке

В Макеевке ведутся работы по восстановлению жилого четырехэтажного дома. Строительный контроль на объекте осуществляют эксперты управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В результате прямого попадания снаряда, удар пришелся в кровлю, что привело к разрушению верхних этажей, образованию трещин в несущих конструкциях и частичному обрушению стен.

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта провели детальное обследование и выявили не только серьезные повреждения, но и грибок с плесенью, усложняющие ремонт.

В апреле 2024 года подмосковные строители приступили к ремонту. На объекте ежедневно трудятся около 10 рабочих и задействована спецтехника.

Сейчас идет:

восстановление несущих конструкций;

ремонт кровли;

установка новых пластиковых окон;

замена инженерных коммуникаций.

На сегодняшний день готовность объекта — более 25%. После завершения основных работ начнется внутренняя отделка подъездов и мест общего пользования.

Восстановление ведется под постоянным надзором специалистов управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области. На объекте совершено уже более 100 выездов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.