Подмосковье планирует провести самую крупную закупку механизированной техники

В этом году в Подмосковье планируют провести одну из самых крупных за последние годы закупок по механизации, сообщил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«Мы хотим приобрести, первое — это ручные роторы. Наибольший прирост, у нас почти 170%. <…> Дальше — мини-погрузчики, почти в 2 раза увеличиваем парк. Экскаваторы-погрузчики — тоже в 2 раза. Очень большой рост у нас по самосвалам и менее заметный — по газелям и МТЗ. У нас ранее действительно было закуплено достаточно большое количество», — сказал Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее глава региона отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — заявил Воробьев.