Котельную «Выстрел» в Солнечногорске готовят к началу отопительного сезона

Подготовка к началу отопительного сезона продолжается на котельной «Выстрел» в Солнечногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В бывшем военном городке Солнечногорска ведут работы по модернизации котельной Выстрел к новому отопительному периоду.Сейчас на котельной завершили трубную развязку, завезли оборудование для химводоподготовки, а в ближайшие дни приступят к монтажу насосного оборудования и ремонту двух резервных котлов.

Ход текущих работ на объекте проверили глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков совместно с директором ДК «Выстрел» Владимиром Дацюком и неравнодушными жителями.

«Ежедневно держу ход работ на личном контроле. В данный момент есть небольшое отставание по поставке электрического оборудования, но это не повлияет на общий ход работ. Мы уже направили нашу группу на завод в Смоленскую область, чтобы ускорить процесс», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Все работы в рамках модернизации запланировано завершить к 15 сентября, к этому дню котельная будет готова к запуску отопления в дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.