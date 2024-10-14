Подача холодной воды временно прекращена в округе Воскресенск

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14 октября с 13:00 в связи с проведением аварийно-ремонтных в г. о. Воскресенск, на Больничном проезде между д. 16 и 18, приостановлена подача холодной воды по ряду адресов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Прекращена подача ХВС в многоквартирном доме, 47 частных домовладениях и социально значимом объекте по следующим адресам: г. о. Воскресенск, Больничный проезд, ул. Хрипунова, д. 8, роддом (Больничный проезд д. 1).

Организован подвоз воды в 14:30 по адресу: г. о. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д. 1 (около роддома).

Сотрудники МУП «Белоозерское ЖКХ», деятельность которого курирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, оперативно проводят необходимые ремонтные работы.

Плановый срок завершения работ и восстановления водоснабжения: 19:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.