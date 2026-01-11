сегодня в 18:23

Подача электричества в приграничье Курской области восстановлена. Потребителей удалось запитать в короткий срок, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

Проблему с подачей света решили во всех четырех приграничных районах.

Хинштейн поблагодарил энергетиков за работу.

В 16:54 политик написал, что в приграничье Курской области была нарушена подача электричества. Света лишились жители Глушковского, Кореневского, Хомутовского и Рыльского районов.

