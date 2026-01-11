Подача электричества в приграничье Курской области восстановлена
Фото - © Медиасток.рф
Подача электричества в приграничье Курской области восстановлена. Потребителей удалось запитать в короткий срок, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.
Проблему с подачей света решили во всех четырех приграничных районах.
Хинштейн поблагодарил энергетиков за работу.
В 16:54 политик написал, что в приграничье Курской области была нарушена подача электричества. Света лишились жители Глушковского, Кореневского, Хомутовского и Рыльского районов.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.