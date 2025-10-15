Под контролем специалистов Подмосковья завершается восстановление МКД в Мариуполе

Под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья завершаются работы по восстановлению десятиэтажного жилого дома в Приморском районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе ремонтных работ были выполнены следующие мероприятия:

усиление и ремонт несущих конструкций здания;

реставрация фасада;

ремонт кровли;

установка новых окон и дверей;

полная замена внутренних инженерных систем — водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения;

внутренняя отделка общедомовых помещений.

В настоящее время специалисты управления технического надзора капитального ремонта осуществляют постоянный строительный контроль, внимательно отслеживая выполнение каждого этапа ремонтных мероприятий.

Особое внимание уделяется следующим аспектам:

строгое соблюдение утвержденных проектных решений;

контроль качества применяемых строительных материалов и технологий;

обеспечение соблюдения всех требований техники безопасности на строительной площадке.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Работы проводятся подрядной организацией под руководством фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.