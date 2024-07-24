Почти 70% жилых домов Люберец получили паспорта готовности к зиме

Городской округ Люберцы активно готовится к отопительному сезону, паспорта готовности в настоящее время получили 67% многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта тема стала одной из главных на еженедельном совещании с членами областного правительства и главами муниципалитетов, которое провел в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Паспорта готовности получили 1 482 многоквартирных дома (67% от общего числа), профилактика и ремонты прошли на 61 котельной, 89 ЦТП, 176 км теплосетей. Службы идут в графике, работы в полном объеме планируется завершить до 1 сентября», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что спецтехника и навесное оборудование приведены в надлежащее состояние, контракт на поставку запчастей заключен.

«Штат дворников и рабочих укомплектован на 98%, трактористов и механизаторов — на 95%. Запас противогололедной смеси сформирован», — добавил Волков.

Ранее губернатор заявил, что нужно вовремя приобрести средства малой механизации для уборки Московской области.

«Мы понимаем, что метлой и лопатой убрать густонаселенную территорию было бы предполагать наивно. Мы, как и договаривались, все, что касается малой механизации и механизации соответственно, должны приобрести вовремя. Знаю, что заказано и приобретается у нас порядка 1,5–2 тыс. ручных роторов и еще 350 единиц другой коммунальной техники», — сказал Воробьев.