Воробьев: нужно приобрести средства малой механизации для уборки Подмосковья

«Мы понимаем, что метлой и лопатой убрать густонаселенную территорию было бы предполагать наивно. Мы, как и договаривались, все что касается малой механизации и механизации, соответственно, должны приобрести вовремя. Знаю, что заказано и приобретается у нас порядка 1,5–2 тыс. ручных роторов и еще 350 единиц другой коммунальной техники», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас также с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.