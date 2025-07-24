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Почти 540 мероприятий на коммунальных объектах провел «Мособлводоканал» за неделю

За минувшую неделю специалисты «Мособлводоканала» выполнили порядка 540 комплексно-восстановительных мероприятий, направленных на поддержание стабильного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение качественного водоснабжения и водоотведения для жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Проведено 28 ремонтных работ на сетях ХВС, включая:

4 в г. Электросталь: ул. Рабочая, Юбилейная, Карла Маркса, Трудовая;

6 в Павлово-Посадском г. о.: г. Павловский Посад, ул. Буденного, Грибовская, Кольцова, Захаровская, Максима Горького и п. г. т. Большие Дворы;

7 в г. о. Орехово-Зуево: г. Куровское, г. Орехово-Зуево, населенные пункты Губино, Хотеичи, Петрушино;

5 в г. о. Богородский: г. Ногинск, г. Электроугли, д. Большое Буньково;

3 в г. о. Лосино-Петровский: г. Лосино-Петровский, д. Мизиново и р. п. Свердловский;

3 в м. о. Шатура: населенные пункты Пустоши, Митинская, Дмитровский Погост.

Выполнено 11 промывок систем холодного водоснабжения и канализации:

г. Электросталь, ул. Ялагина;

г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина и Чехова;

м. о. Шатура: п. Радовицкий, п. Мещерский Бор;

г. о. Богородский: п. г. т. Обухово, ул. Комбинат, Яковлева;

г. о. Орехово-Зуево: г. Дрезна, ул. Юбилейная, г. Куровское, ул. Первомайская, г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. Кабаново.

Произведен ремонт 30 колодцев с заменой задвижек:

4 — в г. Электросталь;

7 — в Павлово-Посадском г. о.: г. Павловский Посад и п. г. т. Большие Дворы;

3 — в Орехово-Зуевском г. о.: г. Дрезна и Куровское;

12 — в г. Ногинск, г. Электроуглях, мкр. Вишняковские Дачи, населеннх пункты Большое Буньково, Воровского, Обухово;

4 — в г. Рошаль, населенных пунктах Бакшеево, Мишеронский, Радовицкий.

Также за неделю в 6 округах Подмосковья:

выполнена профилактическая чистка, ремонт и замена насосного оборудования на 54 канализационных насосных станциях и очистных сооружениях;

на 38 водозаборных узлах и артезианских скважинах проведен комплекс работ по промывке резервуаров и ремонту оборудования;

восстановлено 18 колодцев инженерной инфраструктуры и гидрант;

ежедневно осуществлялся контроль и чистка насосного оборудования на временных станциях перекачивания стоков в Орехово-Зуевском и Лосино-Петровском округах.

Специалисты 7 филиалов также устранили более 300 засоров на внутриквартальных сетях водоотведения.

Эти меры позволяют поддерживать стабильную работу системы водоснабжения и водоотведения, предотвращая возникновение аварийных ситуаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.

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