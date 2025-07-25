Почти 47,5 млрд руб выделили на обновления объектов теплоснабжения в Подмосковье

В Московской области продолжается масштабная программа по модернизации объектов теплоснабжения, в частности реконструируются старые котельные. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, важно вовремя проводить ремонт объектов, приводить их в порядок, менять на более современное и мощное существующее оборудование, так как от этого зависит качество жизни жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«В 2025 году в Подмосковье запланировано проведение свыше 500 мероприятий, в том числе модернизация 196 котельных, ЦТП и тепловых сетей протяжённостью 448 км. На эти цели выделено финансирование — порядка 47,5 млрд рублей. Всего государственной программой до 2028 года предусмотрена модернизация порядка тысячи объектов теплоснабжения», — привел данные Игорь Брынцалов.

В ходе своей поездки в Реутов спикер регионального парламента посмотрел, как продвигается реконструкция котельной № 5 — объект обслуживает 54 многоквартирных дома и 5 соцобъектов.

«Мы в прошлом году были здесь, когда после непростой зимы обсуждали что нужно сделать. Котельная старая, мощности оборудования уже недостаточно. Поэтому включили объект в народную программу партии «Единая Россия». Сумма контракта составляет порядка 900 млн рублей. После реконструкции она уже будет выглядеть как совершенно новая, современная, с новыми возможностями и мощностью. В южной части города находится большое количество социальных объектов, домов. И необходимо сделать так, чтобы работа котельной по всем показателям соответствовала нормам», — отметил Игорь Брынцалов.

По словам ответственного за участок Ивана Гарина, готовность котельной составляет 15%. За 2 месяца проведен демонтаж окон, котлового, газового и насосного оборудования и трубопроводов. Ведутся работы по усилению фундамента здания и устройству бетонного пола котельной.

Всего, как рассказал в завершении встречи председатель Мособлдумы, в округе 9 котельных, на двух из которых в ближайшие несколько лет также будут вестись строительные работы — это котельные № 1 и 6. Кроме того, обновляются тепловые сети.

«В городе перекапываются старые коммуникации, заменяются на новые. Это, естественно, создает для жителей дискомфорт. Важно, чтобы и администрация, и Общественная палата, и депутатский корпус округа информировали людей об этапах работ и сроках», — добавил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.

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