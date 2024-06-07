По проекту «Социальная газификация» к газу подключили 1,5 тыс домов в Ступине

В Московской области продолжается реализация проекта президента «Социальная газификация», в рамках которого осуществляется бесплатное подведение газа до границ земельных участков жителей в уже газифицированных населенных пунктах, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Как ранее отмечал Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тыс. домовладений.

Так, с начала реализации программы в городском округе Ступино «Мособлгаз» подключил к газоснабжению 1 500-й дом. Теперь семья Матвеевых из деревни Алешково получила «голубое топливо», специалисты установили плиту и котел. Всего в муниципалитете в программу вошло 83 населенных пункта.

С прошлого года проект стал бессрочным. Работы по газификации проводятся в разных муниципалитетах Подмосковья, в стройках задействовано более 100 бригад.

«На сегодняшний день мы выполнили пуск газа в 53 тыс. домовладений. Будем продолжать активно работать в данном направлении — в 2024 году планируем создать техническую возможность для подключения еще 13 тыс. домовладений, выполнить 20 тыс. пусков газа, а это значит, что еще 60 тыс. жителей Подмосковья получат тепло и уют в свои дома», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.