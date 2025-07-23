Пять лифтов отремонтировали в Жуковском в 2025 году

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак принял участие в оперативном совещании в режиме видеоконференцсвязи с губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Основной темой обсуждения стали вопросы, связанные с проведением общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах через государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ.

Андроник Пак обратился к жителям города с призывом активнее участвовать в электронных голосованиях, поскольку такие собрания позволяют собственникам в удобном формате решать важные вопросы, касающиеся управления домами и благоустройства прилегающих территорий.

Также на совещании была затронута тема эксплуатации лифтового оборудования. На территории Жуковского насчитывается 239 многоквартирных домов, оснащенных лифтами, общее количество которых составляет 714 единиц. В текущем году проведен ремонт пяти лифтов в следующих домах: ул. Гагарина, д. 51 (1 лифт), ул. Дзержинского, д. 4 (1 лифт), ул. Дзержинского, д. 9 (1 лифт), ул. Гудкова, д. 17 (2 лифта).



Еще одним важным вопросом стала расчистка водных объектов Московской области. В рамках совещания главе города даны поручения организовать экологическую акцию «Вода России» по уборке береговой линии реки Быковки, а также проработать возможность включения русла реки в региональную программу по очистке водоемов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.