Пять крупных улиц благоустроят в районе Марьино в 2024 году

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Собянин: в районе Марьино благоустроят пять крупных улиц в этом году

В Марьино живут более 270 тыс. человек, работы по благоустройству ведутся здесь уже не первый год. В районе благоустроили пруды-регуляторы, а также построили пространства для спорта и отдыха в прошлом году, сообщается в официальном Telegram-канале мэра Москвы.

Сейчас интенсивные работы проводятся на Донецкой улице. В них включены замена остановок и модернизация освещения, ремонт проезжей части и тротуаров, устройство газонов, размещение лавочек вдоль пешеходных маршрутов и другое.

Закончить ремонт на Донецкой улице планируется к осени.

Также благоустроят следующие улицы: Маршала Голованова, Новомарьинскую и Подольскую, Проектируемый проезд № 769 и Перервинский бульвар.

Ранее в центре Москвы трем домам в стиле неоклассики вернули исторический облик. Работы провели в рамках городской программы капремонта жилого фонда.