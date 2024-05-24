В центре Москвы трем домам в стиле неоклассики вернули исторический облик

В центре столицы отремонтировали три дома, выполненных в стиле неоклассицизма. Работы провели в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда, сообщается на сайте мэра Москвы.

Первое здание — это дом 10, строение 1, в Казарменном переулке. Фасады со сложной пластикой и декоративными элементами отремонтировали в прошлом году. Чтобы сохранить все уникальные детали, специалисты разработали индивидуальный проект работ, а также подобрали технологии и материалы.

Сначала стены расчистили от загрязнений и отслоившейся штукатурки, потом восстановили разрушения кирпичной кладки, обработали влажные места антигрибковым составом, отремонтировали штукатурный слой. Затем прошла работа по восстановлению архитектурных элементов и лепнины, окраске фасада в исторические цвета.

Второй объект — это дом 1, строение 4 в Сытинском тупике. Здание построили в 1899 году. У него простая форма, а во двор ведет проездная арка. Здесь отремонтировали подъезды, фасад и заменили систему электроснабжения. Самая главная задача специалистов — сохранить исторический облик здания. После проведения всех работ подготовленную поверхность окрасили в «бежевый сандал».

И третий объект — это дом 4/12, строение 2 на Новокузнецкой улице. Шестиэтажное здание построили в 1938 году по проекту советского архитектора Зиновия Розенфельда. После проведения ремонта принято решение сохранить колористическое решение фасадов. Архитектурные элементы и стены окрасили в цвета «бежевый шифон» и айвори.