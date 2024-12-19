Первый замглавы Фрязина посетил территорию домов на ул Московская

Жители Фрязина оставляли обращения на плохое качество уборки Аллеи Героев и парковочного пространства вдоль автомобильной дороги по улице Московская, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На момент встречи территория общественного пространства была убрана, но вместе с жителями первый заместитель главы Фрязина Нодар Бощеван отметил неудовлетворительное качество уборки — снежные навалы в проходных к подъездам местах, неубранные пешеходные дорожки. К управляющей организации нареканий не было: чистые подъезды, убранные входные группы. Фрязинцы со своей стороны выразили благодарность за своевременное реагирование на обращения.

Парковочное пространство пользуется большим спросом и сейчас доставляет значимые неудобства жителям. Вопрос по уборке обязательно будет решен с Мосавтодором, так как данную дорогу обслуживают именно они.

«Подобные встречи помогают не только лучше узнать жителей и волнующие их вопросы, но получить конструктивную обратную связь по работе наших профильных служб», — сказал Нодар Бощеван.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.