Перечислены обязанности УК и ТСЖ осенью во дворе

Осенью УК или ТСЖ должны следить за земельным участком, на котором стоит дом

Управляющая компания или Товарищество собственников жилья должны следить, в том числе за участком земли, на котором стоит многоэтажный дом. Под контролем УК или ТСЖ находится как сама территория, так и предметы, расположенные на ней, то есть, лавочки, клумбы, детские площадки, контейнеры для мусора и места, где выгуливают собак, сообщает pravda-nn.ru .

Двор должны убирать регулярно. Но есть и обязательные сезонные работы.

Например, осенью УК или ТСЖ должны почистить стоки и канавки от падающей листвы. Также нужно обеспечить сгон воды после дождя или снегопада к системе удаления сточных вод. Еще необходимо собрать падающую листву.

Важно помнить, что за уборку территории рядом с домом владельцы и арендаторы квартир платят каждый месяц. Траты входят в статью расходов «Содержание и текущий ремонт». Сумма варьируется в зависимости от площади квартиры.

Если УК или ТСЖ не занимается уборкой территории, то необходимо пожаловаться руководству организации. Если не поможет, можно пойти в Государственную жилищную инспекцию. Затем — обращаться в суд.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.