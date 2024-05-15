Отопление в Москве вновь начнут отключать с 17 мая
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В столице отопление в домах и учреждениях планируют начать отключать с 17 мая, когда установится необходимая положительная температура воздуха. Сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
Всего в мегаполисе предстоит отключить отопление в свыше чем 74 тыс. зданий, среди них и более 34 тыс. жилых домов.
Отключение отопления будут проводить поэтапно. Сначала отключат промышленные, административные, жилые здания, а затем школы, детские сады и медучреждения.
С 20 мая в столице начнутся плановые отключения горячей воды. Данная мера нужна для качественного проведения гидравлических испытаний, с помощью которых выявляются возможные ненадежные участки тепловых сетей. Все неполадки устраняются, сети ремонтируются.
В столице из-за заморозков в мае возвращали тепло в дома.