Открыт период передачи показаний приборов учета
В Подмосковье начался июньский период приёма показаний приборов учета. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Показания счетчиков электроэнергии принимаются до 26 числа.
Сроки приема показаний по воде и теплу и даты поверки приборов учета указаны в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».
Как передавать:
- Вносите только целые числа, до запятой.
- Передавайте показания даже если в квартире никто не проживает или при нулевом потреблении. Передавать нужно не нули, а текущие показания счетчика
Передать показания можно:
- на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот илив личном кабинете
- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»
- по телефону 8 499 444-01-00
- в клиентских офисах расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.