Открыт период передачи показаний приборов учета

В Подмосковье начался июньский период приёма показаний приборов учета. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Показания счетчиков электроэнергии принимаются до 26 числа.

Сроки приема показаний по воде и теплу и даты поверки приборов учета указаны в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».

Как передавать:

Вносите только целые числа, до запятой.

Передавайте показания даже если в квартире никто не проживает или при нулевом потреблении. Передавать нужно не нули, а текущие показания счетчика

Передать показания можно:

на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот или в личном кабинете

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»

по телефону 8 499 444-01-00

в клиентских офисах расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.