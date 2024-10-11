Отец 12 детей из Подмосковья восстанавливает разрушенные города Донбасса

Дмитрий трудится на территориях, максимально приближенных к линии фронта, в сложных условиях, требующих полной самоотдачи. Однако это далеко не все его достижения. В семье Охапкиных 12 детей, девять из которых приемные. Среди детей есть те, кому предрекали будущее в инвалидной коляске, но благодаря заботе и неустанной поддержке любящих родителей эти дети обретают силу и уверенность в себе. Дмитрий и Наталья помогают им стать на ноги.

«Мы стремимся социализировать детей, научить их элементарным вещам в бытовом плане, чтобы они, когда вырастут, умели жить самостоятельно» — делится супруга Дмитрия — Наталья Охапкина.

Дмитрий не приписывает себе никаких героических качеств, он просто выполняет свою работу и с любовью заботится о детях. И это приносит свои плоды. Например, чета Охапкиных забирала из детского дома пятилетнюю девочку с синдромом Маугли, которая бегала на четвереньках и практически не говорила. Сегодня уже адаптированный подросток посещает старшую школу и помогает родителям в уходе за младшими братьями и сестрами. А младшая приемная дочь Мария родилась с диагнозом ДЦП, супруги удочеряли ребенка зная о прогнозе врачей — пожизненная инвалидность. Однако ежедневная работа с Машей в семье и душевное тепло дали свои результаты — сегодня она самостоятельно передвигается, кушает и даже играет в настольный футбол с братьями. Девочка научилась улыбаться и постоянно обнимает маму и папу, просто так — без повода…

«Такие истории, как у Дмитрия Охапкина, заставляют нас задумываться о настоящих ценностях жизни. Человек, который каждый день трудится в условиях приближения к военным действиям, и при этом находит силы воспитывать 12 детей, заслуживает чтобы его знали и ценили его заслуги. Это не просто профессионал своего дела и пример главы семьи, это настоящий герой нашего времени», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Кроме того, у Охапкиных живет кот по кличке Мариуполь — символичный и дорогой сердцу питомец. Дмитрий спас его в разрушенном районе Мариуполя, забрав еще маленьким котенком с собой. Сегодня Мариуполь стал полноправным членом их большой семьи.

ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, начиная с момента запуска этих программ. Специалисты организации проводят обследование пострадавших объектов и сопровождают каждый этап восстановительных работ на ключевых объектах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.