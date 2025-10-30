Осторожно, потоп: жителям Кузбасса напомнили, как отвести воду от участков

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявил, что спасти от частых подтоплений свои дома и участки жителям региона помогут ливневки, сообщает Сiбдепо .

«Собственники могут самостоятельно выполнить обустройство водоотведения ливневых и талых вод в районе частных домовладений при наличии технического образования», — заявили в пресс-службе администрации города Белова.

В соответствии с постановлением городского Совета депутатов, владельцы частных домов обязаны самостоятельно благоустраивать прилегающую к их жилищам территорию. Это включает в себя организацию ливневых стоков, а также каналов для отвода воды, что необходимо для предотвращения затопления подвальных помещений.

Иными словами, ответственность за участок от границ домовладения до края проезжей части возлагается на собственника. В случае, если права на землю не зарегистрированы, необходимо следить за состоянием территории, расположенной в радиусе 15-20 м вокруг дома.

