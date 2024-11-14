Оранжевые контейнеры с противогололедным материалом появились в Москве

Оранжевые контейнеры с противогололедным материалом установили в Москве перед началом зимы. Внутри них находится щебень, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы .

Контейнеры представляют собой металлические прямоугольные емкости. Их высота составляет около метра. На ярко-оранжевых емкостях есть белые надписи.

Контейнеры установили возле остановок общественного транспорта, социальных объектов, московских городских вокзалов, подземных переходов. Внутри них находится щебень размером 2-5 мм. Он нужен для того, чтобы специалисты во время плохих погодных условий зимой смогли оперативно обрабатывать пешеходные зоны и другие объекты.

Отмечается, что городские службы готовы к любым изменениям погоды, так как специалисты следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят необходимые работы. Весь парк столичной коммунальной техники переведен на зимний режим работы.

Ранее стало известно, что порядка 1,7 тыс. дворовых территорий благоустроили в Москве в этом году. Также специалисты разбили газоны и клумбы.