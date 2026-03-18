Оплата коммунальных счетов через СБП набирает популярность в Подмосковье
Система быстрых платежей стала одним из самых востребованных способов оплаты коммунальных услуг. Более 70% пользователей личного кабинета МосОблЕИРЦ выбирают оплату счетов через СБП. Главное преимущество — отсутствие комиссии, сообщает пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Оплатить коммунальные счета через СБП онлайн можно:
• в личном кабинете или по кнопке моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф
• в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»
• электронный счет — из электронной почты
• через бот МосОблЕИРЦ в приложении МАХ.
Другие способы оплаты:
• банковскими картами или SberPay через сервисы МосОблЕИРЦ
• в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах банков.
